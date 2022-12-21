Rüyada Kertenkele Görmek

Genellikle kişinin yaşayabileceği bir sağlık probleminin habercisidir. Aynı zamanda rüya sahibinin etrafında kötü niyetli kişilerin bulunduğu şeklinde de yorumlama yapılmaktadır. Bundan dolayı da çok dikkatli hareket etmesi gerektiğini söylemektedir.

Arayı bozmak isteyen kötü niyetli bir adamın da habercisi olabilmektedir. Rüya sahibinin kendisine çok dikkat etmesi gerektiği söylenmekte ve çok yakın bir arkadaşından da kendisini koruması gerektiği dile getirilmektedir.

Rüyada Kertenkele Öldürmek

Rüya sahibinin kötü niyetli bir arkadaşı ile arasının bozulacağının habercisidir. Bundan dolayı da rüya sahibinin bazı tehlikelerden uzaklaşacağına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra bir düşmanının olduğuna ve düşmanına karşı galip geleceğine işaret etmekte olduğu söylenmektedir. Rüyada kertenle öldürmek detaylara göre farklı yorumlar çıkarabilmektedir ancak genel anlamı ile bu şekilde yorumlanmaktadır.

Rüyada Büyük Kertenkele Görmek

Bir düşmanın var olduğunun habercisidir. Eğer rüyada görülen kertenkele büyük ise kişinin düşmanının kötülüğünden emin olması gerekmektedir. Genellikle büyük bir kertenkele görülmesi hayırsız durumlar ile yorumlanmaktadır. Ancak bazı rüya yorumcularına göre ise dedikoducu bir kişinin varlığının habercisidir.

Rüyada Yeşil Kertenkele Görmek

Dine düşman olan bir kişinin varlığının habercisi olarak yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüya sahibinin düşman olduğu kişi ile barışacağının da habercisidir. Bazı rüya yorumcuları tarafından bu rüya hayra yorulmakta ve güzel bazı anlamlar çıkarılabilmektedir. Rüyada yer alan detaylara bağlı olarak anlamlar değişim göstermektedir.

Rüyada Kertenkele Yavrusu Görmek

Kişinin hayatında bulunana dertlerin ve sıkıntıların son bulacağının habercisi olan bir rüyadır. Aynı zamanda rüya sahibinin artık bazı sorunları çözmesi gerektiğinin de habercisidir. Çünkü bu sorunları şimdi çözmez ise ileride daha büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Rüyada kertenkele yavrusu görmek rüya sahibinin çok dikkat etmesi gerektiğinin de habercisi olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada Kertenkele Isırması

Kuvvetli bir düşmanın var olduğunun habercisidir. Kişinin akrabalarından veya yakın çevresinden birinin kötü niyetli olduğunun habercisidir. Bundan dolayı oldukça dikkatli davranılması ve kişinin kendini insanlara çok açmaması gerekmektedir. Bu kötü niyetli kişiler zarar verecek bazı durumları oluşturma ihtimali bulunmaktadır.

Rüyada Siyah Kertenkele Görmek

Rüya sahibinin bazı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacağının habercisidir. Bunun yanı sıra çevresinde bulunmakta olan bazı kötü ve fesat insanların olumsuz planlar yaptığının da habercisidir. Rüyada siyah kertenkele görmek ara bozmak isteyen kötü niyetli insanların da habercisidir. Bunlardan dolayı da rüya sahibinin attığı adımlara çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Rüyada Beyaz Kertenkele Görmek

Rüyada kertenkele görülmesi kişinin çok mutlu ve huzurlu günler geçireceğinin habercisidir. Genel olarak hayatında yaşadığı bazı sorunların artık son bulacağına ve bununla birlikte bazı sorunların zamanla biteceğine işaret etmektedir. Rüyada beyaz bir kertenkelenin görülmesi aynı zamanda hayat ile alakalı yeni kararlar alınmasının da habercisi olabilmektedir. Yaşanılacak olan yeni güzelliklere işaret etmekte olan olumlu bir rüya olarak kabul edilmektedir.