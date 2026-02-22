Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Rüzgar Çetin ve eşi Mina Nur Çebi'nin telefon trafiği

        Rüzgar Çetin ve eşi Mina Nur Çebi'nin telefon trafiği

        Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, iki yıl önce evlendiği BJK'nin eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Mina Nur Çebi, Kuruçeşme'de görüntülendi. Çift, ellerinden telefonu bir an olsun düşürmedi

        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 16:38
        Çiftin telefon trafiği

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rüzgar Çetin, eşi Mina Nur Çebi ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı.

        İki yıl önce sade bir nikâh töreniyle evlenen Rüzgar Çetin ile Mina Nur Çebi, sohbet etmek yerine cep telefonlarıyla ilgilendi.

