Rüzgar Çetin ve eşi Mina Nur Çebi'nin telefon trafiği

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rüzgar Çetin, eşi Mina Nur Çebi ile birlikte Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı.

İki yıl önce sade bir nikâh töreniyle evlenen Rüzgar Çetin ile Mina Nur Çebi, sohbet etmek yerine cep telefonlarıyla ilgilendi.