Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Hollandalı yıldız sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.

NTV Spor'un haberine göre Galatasaray'ın 2,2 milyon Euro'luk garanti ücret vereceği Ryan Babel'e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon Euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon Euro'yu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.