Ryan Donk bu sezon ilk golünü attı

Süper Lig’in 20. haftasında evinde Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray’da 3. golü Ryan Donk kaydetti. Mücadelenin 45+1. dakikasında sahneye çıkan Donk, ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli futbolcu, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Karşılaşmaya 11’de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 90 dakikada sahada kaldı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR