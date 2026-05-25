        Rybakina ve Swiatek, Fransa Açık'ta ikinci tura kaldı!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 16:43 Güncelleme:
        Rybakina ve Swiatek, Fransa Açık'ta ikinci turda!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınların dünya 2 ve 3 numaraları Kazak Elena Rybakina ile Polonyalı Iga Swiatek, ikinci tura yükseldi.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın ikinci gününde 4 kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, Avustralyalı Emerson Jones'u 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

        İki kez grand slam şampiyonu Rybakina ise Sloven rakibi Veronika Erjavec'i 6-2 biten setlerle 2-0 yendi.

        Tek kadınlarda İtalyan Jasmine Paolini (13) ve Belçikalı Elise Mertens (23), tek erkeklerde ise Avustralyalı Alex de Minaur (8), Fransız Arthur Rinderknech (22), İspanyol Rafael Jodar (27) ve İtalyan Matteo Berrettini adlarını ikinci tura yazdırdı.

