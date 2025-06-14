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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti - İş-Yaşam Haberleri

        S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya'nın kredi notunu "AAA/A-1+" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak korudu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:35
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        S&P Almanya'nın kredi notunu teyit etti
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        Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Almanya ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

        S&P'den yapılan açıklamada, Almanya'nın uzun ve kısa vadeli yerel para cinsinden kredi notunun "AAA/A-1+" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu bildirildi.

        Açıklamada, Almanya'nın yeni mali paketinin bütçe açığını 2027 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'inin üzerine çıkarabileceği, bu oranın önceki tahminin oldukça üzerinde olduğu aktarıldı.

        Ancak ek yatırım harcamalarının Almanya'yı mevcut ekonomik durgunluktan çıkarabileceğine işaret edilen açıklamada, 2026-2028 döneminde reel ekonomik büyümenin yüzde 1,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, "ABD'nin Almanya'nın en büyük mal ihracat pazarı olmaya devam ettiği göz önüne alındığında, özellikle tarifelerden kaynaklanan uluslararası ticaret akışlarındaki aksamalar, Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisi üzerinde baskı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Zayıf ekonomik büyüme görünümüne ve artan bütçe açıklarına rağmen Almanya'nın kredi profilinin temel güçlü yönlerini koruduğu belirtilen açıklamada, bu unsurların, genel kamu borcunun makul düzeyde ve büyük ekonomiler arasında en güçlü dış dengeye sahip olması ile ülkenin zengin bir ekonomiye sahip bulunması olduğu aktarıldı.

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