Saatler geri alınacak mı? 2019 yılında kış saati uygulamasına geçilecek mi? soruları 23 Eylül Sonbahar ekinoksunun ardından soruluyor. Sonbahar ekinoksunda gece ve gündüz eşitlenirken, 23 Eylül'den sonra Kuzey Yarım Küre'de günler kısalmaya başladı. Güney Yarım Küre'de ise durum tam tersi olarak günler uzamaya başladı. 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama ile birlikte gün ışığından daha çok faydalanabilmek için yaz saati uygulaması sürekli hale getirilmişti. Ancak bu uygulama sabah saatlerinde havanın çok geç aydınlanması nedeniyle eleştirilmişti. Peki 2019 yılında kış saati uygulamasına geçilecek mi? İşte detaylar...

SAATLER GERİ ALINACAK MI? 2019

Türkiye ilk olarak 11 Kasım 2017'de kabul edilen torba yasa ile Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, 1 saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkili oldu. Böylece yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildi. Yani alınan kara doğrultusunda Türkiye'de artık kış saatine geçilmiyor, yıl boyunca yaz saati uygulanacak.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.