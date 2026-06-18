Sabah kahvaltısından gece çorbasına: Çeşme’de 24 saat yerel lezzet durakları

Türkiye'nin en fazla tercih edilen tatil destinasyonlarından biri olan Çeşme, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. Yoğun halk plajları, tarihi kalesi ve hareketli caddeleriyle tanınan yarımada, aynı zamanda Ege mutfağının özgün yapısını korumayı başarmış gastronomi noktalarına da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle son yıllarda şehir hayatının getirdiği dinamizmle birlikte 24 saat yaşayan bir merkeze dönüşen ilçede, günün her anında esnaf lokantalarından fırınlara kadar pek çok noktada yerel ürünler bulmak mümkün. İlçenin merkezi ve çevre mahalleleri, turizminin getirdiği tek tipleşmeden uzak, coğrafi işaretli ürünlerin ve geleneksel tariflerin sunulduğu lezzet duraklarına ev sahipliği yapıyor. İşte Çeşme'de günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar tadını çıkarabileceğiniz yerel lezzetler.

REKLAM

TARİHİ FIRINLAR VE SAKIZLI KURABİYE

Çeşme'de günün erken saatlerinde hareketliliğin başladığı ilk noktalar, ilçe merkezinde ve çarşı içinde yer alan tarihi unlu mamul imalathaneleri oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapılarını açan bu fırınlarda, bölgeye özgü nohut mayalı boyozlar, İzmir gevreği ve yörenin meşhur sakızlı kurabiyeleri fırından taze olarak çıkıyor. Yerel halkın ve güne erken başlayan tatilcilerin çay eşliğinde tercih ettiği bu noktalar, Çeşme'nin kahvaltı kültürünün en sade ve geleneksel halini yansıtıyor.

KUMRU DURAKLARI VE MEYDANLAR

Çeşme gastronomi kültürünün en bilinen simgelerinden biri olan kumru, günün her saatinde tüketilebilen bir alternatif. İlçe genelindeki meydanlarda ve halk plajlarının yakınlarında bulunan geleneksel kumrucular, gece geç saatlere kadar hatta bazı noktalarda 24 saat hizmet veriyor. Nohut mayalı özel ekmeğin kömür ateşinde kızartılmasıyla hazırlanan bu yerel lezzet, hem hızlı hem de doyurucu bir seçenek arayanların gün boyunca en fazla tercih ettiği ürünlerin başında yer alıyor.

REKLAM

ESNAF LOKANTALARI VE EGE OTLARI

Öğle saatlerinden itibaren hareketlenen Çeşme esnaf lokantaları, yarımadanın tarımsal zenginliğini yansıtan zeytinyağlı yemekleri ve Ege otlarını menülerinde barındırıyor. Şevketi bostan, enginar, arapsaçı ve radika gibi bölgede yetişen yerel otlarla hazırlanan zeytinyağlılar, çarşı içindeki geleneksel lokantalarda uygun fiyatlı ve sağlıklı bir alternatif olarak sunuluyor. Günlük olarak değişen menüleriyle hizmet veren bu işletmeler, yerel mutfak kültürünün aslına uygun olarak yaşatılmasında önemli bir rol oynuyor.

GECE ÇORBACILARI VE LOKAL MEKANLAR

Çeşme'de günün yorgunluğunu geride bırakmak isteyenlerin veya gece mesaisindeki çalışanların sıklıkla uğradığı son duraklar ise çorbacılar oluyor. İlçe merkezindeki ana caddeler üzerinde yer alan çorbacıları, sabaha kadar kesintisiz hizmet vererek 24 saatlik döngüyü tamamlıyor. Yerel tariflerle hazırlanan mercimek, ezogelin ve sakatat çorbaları, özellikle gece geç saatlerde yoğun bir talep görüyor. Çevresinde yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence merkezlerinden uzak olan bu sakin duraklar, Çeşme'nin gece yaşamındaki lezzet durakları olarak dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA, DHA