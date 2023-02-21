Şaban ayı mesajları resimli galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Şaban ayına ulaşmanın sevincini yaşayan inanalar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif'e ulaşma vesilesiyle özellikle sosyal platformlardan sevdiklerini tebrik edecekler resimli Şaban ayı mesajlarını tercih ediyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek dualı kısa ve uzun resimli Şaban ayı mesajlarını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan Şban ayı mesajları...