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Şaban ayı mesajları paylaşın sevdiklerinizi tebrik edin!

Şaban ayı mesajları resimli paylaşım yaparak sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Şaban ayı İslam inancından faziletine inanılan ve büyük hürmet gösterilen Üç Aylar'ın ikincisi... Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşayan inananlar duygularını yüz yüze karşılaştıkları yakınlarıyla ve sosyal platformlardan mesaj yoluyla paylaşıyor. Merak edenler için resimli Şaban ayı mesajları galerisini haberimizde derledik.

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  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Şaban ayı mesajları resimli galerisi her yıl olduğu gibi bu yıl da Şaban ayına ulaşmanın sevincini yaşayan inanalar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif'e ulaşma vesilesiyle özellikle sosyal platformlardan sevdiklerini tebrik edecekler resimli Şaban ayı mesajlarını tercih ediyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek dualı kısa ve uzun resimli Şaban ayı mesajlarını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan Şban ayı mesajları...

     
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

     EN GÜZEL ŞABAN AYI MESAJLARI


    Avuçların semaya, dillerin ise niyaza, gönüllerin ise mevlaya açıldığı mübarek Şaban ayını tebrik ederim...

     

    Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle. Şaban ayını tebrik ederim
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman’ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

     
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

    Allah’ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..

    Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun...
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

    Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…
  • Şaban ayı mesajları resimli özel paylaşım galerisi | Hz. Muhammed: Şaban benim ayımdır! Şaban ayı mesajı ve sözleri ücretsiz indir

    Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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