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Sabancı 2030 yılına kadar yüzde 42 emisyon azaltma hedefi açıkladı

Sürdürülebilirlik ve dijital odaklı yatırımlarına hız verdiğini açıklayan Sabancı, 2030’a kadar emisyonlarını yüzde 42 azaltacağını açıkladı

Sabancı 2030 yılına kadar yüzde 42 emisyon azaltma hedefi açıkladı
HABERTURK.COM

Sabancı Topluluğu, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında iklim acil durumunun çözümü için de öncü adımlar atmayı sürdüğünü belirterek, bu kapsamda önemli bir taahhütte daha bulunduğunu açıkladı.

2050'YE KADAR 'NET SIFIR' EMİSYON

Geçtiğimiz dönemde, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında ‘Net Sıfır’ seviyesine ulaşma taahhüdünde bulunarak Türkiye’de bir ilke imza atan Sabancı Topluluğu, Topluluk Vaadi’nin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladığı ara hedeflerle pekiştirdiğini belirtti.

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin (Science Based Targets initiative - SBTi) önerileri doğrultusunda, 2030’a kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 42 oranında azaltacak Sabancı Holding, iklim acil durumu ile mücadeleye öncülük etmeyi sürdüreceğini de açıkladı.

Bu doğrultuda, başta yenilenebilir enerji kullanımı, alternatif yakıtlar, hammadde ikamesi, elektrik kayıp-kaçak azaltma, yeşil hidrojen kullanımı gibi çeşitli inisiyatifleri hayata geçirecek olan Sabancı Topluluğu, ‘yeni ekonomi’ yatırımlarıyla da sürdürülebilirlik yaklaşımını güçlendireceğini vurguladı.

GLOBAL A LİSTESİ'NDE 3 ŞİRKET

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin temeline yerleştirdiklerinin altını çizerken, “Türkiye’nin Sabancı’sı vizyonumuzu, uluslararası yatırımlarımızla ‘Dünya’nın Sabancı’sı’ olarak güçlendirirken, sürdürülebilirliği de bizlere yol gösteren kutup yıldızımız olarak görüyoruz. İlk olarak 2021 yılının başında açıkladığımız 2050 ‘Net Sıfır’ hedefimizle, bu konuda uzun vadeli taahhütte bulunarak Türkiye’de holdingler arasında bir ilke imza atmıştık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu, 2022 yılındaki başarılarımızla da desteklemeyi sürdürdük. Dünyanın önde gelen ÇSY derecelendirme kuruluşlarından MSCI ÇSY Derecelendirmesinde, son 3 yılda 3 kademe birden not artışı alarak 2022 yılında A notuna ulaştık. Sabancı Holding olarak, 2022 yılı içerisinde BIST’te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı en yüksek şirketlerin yer aldığı BIST 25 Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edildik. Ayrıca dünyanın bu alandaki en önemli endeksleri arasında kabul edilen CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Global A Listesi’nde Türkiye’den yer alan 9 şirketin 3’ü Sabancı Topluluğu’ndan oldu” dedi.

NET KARI 6 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelere rağmen, sağlıklı bilanço yapısını koruyan Sabancı Topluluğu, 2023 yılının ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını da açıkladı. Tüm bu gelişmeler ışığında, Sabancı Holding, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde kombine satışlarını yüzde 81 artışla 131 milyar 435 milyon TL seviyesine yükseltirken, Holding’in aynı dönemdeki konsolide net kârı 6 milyar 87 milyon TL oldu.

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