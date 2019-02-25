Sabancı Holding 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding'in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 milyar 80 milyon liraya, konsolide net karı da yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon liraya yükseldi.



Sabancı finansal sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Göçmen, "2018'de bizi farklı kılan, sağlıklı öngörüler ışığında doğru hedefler koymamız ve doğru zamanlamalarda attığımız etkin adımlar oldu. Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satınalma süreçlerimizi doğru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin odağına aldık" dedi ve ekledi:

"Enerjisa Enerji halka arzını beş kat rekor taleple başarıyla gerçekleştirdik. Enerjisa Enerji halka arzı ile Akbank sendikasyonu ve sermaye artırımı 2018'de piyasalara liderlik eden, ülkemiz ekonomisine moral veren ve yabancı sermaye çekmeye yönelik örnek başarılar oldu. Bu da Sabancı Topluluğu'na hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki güvenin göstergesidir."Ekonomide dengelenmenin başladığını ifade eden Göçmen, seçim sonrasında daha uzun vadeli reformlar beklendiklerinin de altını çizdi ve ekledi:"Sabancı Topluluğu olarak biz tedbirlerimizi aldık; üretim ve yatırıma devam ediyoruz. 2019 yılı bütçemizde ihracatı ve maliyet disiplinini maksimum düzeye getirdik."2018 yılında nakit akımı yönetimindegösterdiğimiz başarıyı bu yıl da sürdüreceğiz. Borç-özkaynak dengesini günün koşullarına göre yöneteceğiz."Enerjisa Enerji'de halka arzla ivmelenen yüksek performansımızı 2019 yılında da sürdüreceğiz. Özellikle Enerjisa Üretim'de güçlü nakit akımı yaratıyoruz."Şirketi kur riski taşımayan bir yapıya kavuşturduk. Operasyonel iyileşmeler ve hızla azalan borçluluk sayesinde, Enerjsa Üretim'i de halka arza hazır hale getirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz."Teknoloji ve dijitalleşme ana odağımız olmayı sürdürecek. İşlerimizi teknolojinin sağladığı fırsatlarla büyüterek geleceğe taşıyacağız."SabancıDx şirketlerimizin dijital dönüşümüne liderlik edecek. Topluluğumuzun kültürel transformasyonu da dijital dönüşümle eşzamanlı olarak sürecek."Sabancı Holding olarak `dinamik portföy yönetimi' yaklaşımı çerçevesinde yatırıma devam edeceklerini belirten Mehmet Göçmen, "2019 yılında da üretmeye, yatırıma ve işlerimizi teknoloji ile geliştirmeye ve tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.Mehmet Göçmen, 2018 yılında Sabancı Holding'in iş kollarındaki sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Akbank, 2018 yılında başta Financial Times grubunun finans dergisi the Banker olmak üzere uluslararası beş ayrı kuruluşun değerlendirmesinde 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi.



"Akbank'ın 2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 209 milyar liraya, aktifleri ise 355 milyar liraya çıktı.



"Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağlanan destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon lira konsolide net kar elde etti.



"Banka dışı işlerimizde de oldukça güçlü bir performans sergiledik. Banka dışı işlerimizin kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar lira seviyesine ulaştı.



"Banka dışı işlerin karlılığı ise bu yüksek büyümenin ötesinde arttı; banka dışı işlerimizde net karımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti.



"Özellikle enerji ve sigorta işlerimiz zorlu piyasa koşullarına rağmen eş zamanlı olarak hem yüksek büyüme hem de karlılık artışı gerçekleştirmeyi başararak bu olumlu sonuçlara katkı sağladılar."