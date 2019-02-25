Sabancı Holding 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Sabancı Holding'in 2018 yılı kombine net satışları yüzde 34 artışla 88 milyar 80 milyon liraya, konsolide net karı da yüzde 10 artışla 3 milyar 830 milyon liraya yükseldi.
Sabancı finansal sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Göçmen, "2018'de bizi farklı kılan, sağlıklı öngörüler ışığında doğru hedefler koymamız ve doğru zamanlamalarda attığımız etkin adımlar oldu. Yıla başlarken nakit yönetimini her zamanki gibi temel önceliğimiz olarak gördük. Kurumsal yönetimin en önemli unsurlarından risk yönetimine önem verdik ve bilanço risklerimizi minimize ettik. Değer zincirimizi, bayi, tedarik ve satınalma süreçlerimizi doğru yönettik. Dijitalleşmeyi iş modelimizin odağına aldık" dedi ve ekledi:
"Akbank, 2018 yılında başta Financial Times grubunun finans dergisi the Banker olmak üzere uluslararası beş ayrı kuruluşun değerlendirmesinde 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi.
"Akbank'ın 2018 yılında ekonomiye sunduğu destek 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 267 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın toplam mevduatı 209 milyar liraya, aktifleri ise 355 milyar liraya çıktı.
"Bu yıl reel sektöre KOBİ kredileri ve kurumsal kredilerle sağlanan destek, 226 milyar seviyesinde gerçekleşti. Akbank, 1 milyar 427 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 709 milyon lira konsolide net kar elde etti.
"Banka dışı işlerimizde de oldukça güçlü bir performans sergiledik. Banka dışı işlerimizin kombine net satışları özellikle enerji, sigorta ve sanayi segmentlerinin katkısıyla yüzde 31 artışla 50 milyar lira seviyesine ulaştı.
"Banka dışı işlerin karlılığı ise bu yüksek büyümenin ötesinde arttı; banka dışı işlerimizde net karımız yüzde 86 artışla 1 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti.
"Özellikle enerji ve sigorta işlerimiz zorlu piyasa koşullarına rağmen eş zamanlı olarak hem yüksek büyüme hem de karlılık artışı gerçekleştirmeyi başararak bu olumlu sonuçlara katkı sağladılar."
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