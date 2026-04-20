Sabancı Holding, Akçansa'daki payını satıyor

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki (Akçansa) yüzde 39,72’lik hissesine ilişkin olarak, mevcut ortağı Heidelberg Materials’ın ön alım hakkını kullanma yönündeki bildirimini aldığını duyurdu.

Ön alım hakkı bildirimi, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden gerçekleştirilirken; devir işlemleri, resmi kurumlar tarafından gerekli onayların verilmesi sonrasında tamamlanacak. Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Sabancı Holding’in Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacak.

Konuya ilişkin Sabancı Holding’den Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamasının tamamı şöyle:

"28.01.2026 tarihli özel durum açıklamamızda, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de (“Akçansa”) sahip olduğumuz 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72’sini temsil eden payların satışına yönelik olarak, ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 1.100.000.000 ABD Doları şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alındığı; söz konusu teklifin Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirileceği kamuoyu ile paylaşıldı.

Bu kapsamda, Heidelberg Materials AG, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere, toplam 1.100.000.000 ABD Doları Şirket değeri üzerinden alınan söz konusu bağlayıcı teklifi esas alarak ön alım hakkını kullandığını 17.04.2026 tarihinde Şirketimize bildirmiştir.

Pay devir bedeli, Sabancı Holding’in yüzde 39,72 oranındaki paylarına karşılık gelen tutar olacaktır.

Devir işlemleri, Rekabet Kurumu onayı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

Pay devir işleminin tamamlanmasının ardından Şirketimizin Akçansa’da herhangi bir hissesi kalmayacaktır.”