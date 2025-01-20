Sabancı Holding CEO'su Alper: Enerjisa Üretim'i halka arza hazır hale getiriyoruz

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda BloombergHT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'ın sorularını yanıtladı.

Alper Enerjisa Üretim'in halka arz sürecine yönelik sorulara da yanıt verdi. Alper "Sabancı şirketleri İstanbul borsası yüzde 10'unu oluşturuyor. Hissedarlarımızdan gelen ana yönlendirme tüm şirketlerimizi halka açık hale getirmek, transparan hale getirmek açıkçası. Bu büyüklüğe ulaşmış şirketlerimizin başında da Enerjisa Üretim geliyor. En son değerlemelere baktığımızda 4 ila 6 milyar dolarlık değerlemelere ulaştığını görüyoruz. Bir yandan da Enerjisa Üretim tam hız yatırımlarına devam ediyor geçen sene 750 mW'lık rüzgar santralleri için finansmanı tamamladık, 1 milyar dolarlık bir finansmanı tamamladık. Bu büyüme yolculuğuna devam ettiğini gösteriyor. Biz şirketimize halka hazır hale getirmekten sorumluyuz ve bunu da yapıyoruz, gerisi piyasalar. Piyasaların Türkiye'ye ilgisinin arttığını görüyoruz ama henüz bu ilginin yatırıma dönüşmediğini görüyoruz. Yılın ilk 6 ayının zorlu geçeceğini hep birlikte biliyoruz, enflasyonla mücadele anlamında. Eğer bu programdaki tutarlılık devam eder ve enflasyon aşağı yönlü ilerlemeye devam ederse, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz. O dönemde de Enerjisa Üretim halka arz hazır hale gelecektir" diye konuştu.

Davos'a yönelik değerlendirmelerde de bulunan Alper "2024 yılında dünyanın neredeyse dörtte üçü seçime gitti ve genellikle sağ alt kökenli partiler iktidara geldiler. Ülkeler artık bütün dünyanın ortak çıkarları yerine, kendi çıkarları peşinde koşan politikacılarla bu yolu yürümeye devam ediyor. Bu da Davos gibi ortak aklı arayan platformların işini zorlaştırıyor" dedi.

Alper "Geçmişte daha çok jeopolitik konuşurduk bu sene yeni bir kavramla karşı karşıyayız ‘jeoekonomik' artık ülkeler arası ekonomik savaşların olduğu gerçek savaşlar da var ama savaş ulus rekabetçiliği üzerine olan ekonomik savaşlar. Bizim gibi topluluklar Sabancı topluluğu bugün 16 ülkede faaliyet gösteriyor yatırımlarımızın yarısını Türkiye'de yapmaya devam ediyoruz ama daha büyük pazarlara erişebilmek için dünyanın her tarafına yatırım yapmaya devam ediyoruz bu tür duvarların yükselmesiyle oralarda yerel üretimler yapıyoruz yerel satış yapıyor olmak bizim gibi topluluklara avantaj sağlıyor" diye ekledi.