Sabancı Holding Yönetim Kurulu, yüzde 60.28 hissesine sahip olduğu Teknosa’da hakim durumunu kaybetmeyecek şekilde yüzde 10’luk Teknosa hissesini İstanbul Borsası’nda halka arz etme kararı aldı. Halka arzdan elde edilecek kaynak Teknosa’da nakit sermaye artışı için kullanılacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre Teknosa, sermaye artışıyla birlikte hem yatırımlarına devam edecek, hem de yeni büyüme alanlarını daha yakından takip edecek.

Sabancı Holding’in Teknosa’ya güveninin tam olduğunu ve bu nedenle yatırımların hız kesmeden süreceğini ifade eden Sabancı Holding CFO’su ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Büyüme, karlılık, çeviklik ve müşteri odaklılık konusunda sürekli gelişen ve güçlenen bir Teknosa var. Daha da önemlisi hepimiz Teknosa’nın önünde çok büyük fırsatların olduğuna inanıyoruz. Bu inançla ana hissedar olan Sabancı Holding, Teknosa’nın sermayesini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Bu sermaye artırımına yönelik halka arzda hiçbir zaman Sabancı Holding’in Teknosa’daki hisse oranı yüzde 50 + 1 hissenin altına düşmeyecek. Yani Sabancı Holding bugün olduğu gibi Teknosa’nın hakim ve en büyük hissedarı olmaya devam ederken, Teknosa’nın halka açıklık oranı da yükselecek” dedi.

'DAHA GÜÇLÜ BİR ERMAYE YAPISI'

Sabancı Holding’in aldığı sermaye artış kararı ile birlikte Teknosa’da daha güçlü bir sermaye yapısı ve özkaynak pozisyonu oluşturulacağını söyleyen Oran, “Teknosa bu sayede önündeki büyüme fırsatlarını çok daha iyi değerlendirebilecek bir yapıya kavuşacak. Çünkü biliyoruz ki Teknosa’nın önünde çok parlak bir gelecek var ve biz Sabancı Holding olarak Teknosa’yı bu geleceğe en güçlü şekilde hazırlamak konusunda kararlıyız. İnsana en çok dokunduğumuz sektörlerden olan perakendede değer yaratmaya ve gelecek vizyonumuz çerçevesinde teknoloji ve perakende sektöründe de Türkiye’nin en güçlü markalarına sahip olmaya devam edeceğiz” dedi.

2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da değerlendiren Barış Oran, “2019 yılının ortalarında Yeni Neslin Teknosa’sı adıyla kapsamlı bir dönüşüm programını uygulamaya almıştık. Ciro ve karlılık göstergelerimize bakıldığında dönüşüm programının başladığı 2019 yılı ortalarından itibaren pozitif trende girdi ve her çeyrekte performans artışı devam etti. Teknosa’nın 2020 yılı ilk 9 aylık kümülatif sonuçları bize bundan sonra da yönünü daha yüksek karlılık, verimliliğe çevirmiş bir şirket haline gelindiğini gösteriyor. 2020’nin başında ve pandemi süreci ile müşteri odaklı başlattığımız dijital dönüşümün olumlu etkilerini bugün daha net gördük. Veriye dayalı ve omnichannel iş modelimiz sayesinde müşterilerimize erişme, onların beklentilerini hızlı anlama ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda daha hızlı aksiyon alabildik. Pandemiye rağmen çeyrek bazda performansımız yükselen bir grafik çizdi. Teknosa olarak üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme yakaladık. Yine, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 1,7 milyar TL’lik ciroya ve 62,5 milyon TL’lik net kâra ulaştık. Bu çeyrekte elde edilen sonuçla, pandemi gibi zorlu bir sürecin yaşandığı ilk dokuz ayda toplam 15,9 milyon TL karlılığa eriştik. 2020 yılı ilk dokuz ayın toplam cirosuna baktığımızda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış ile 3 milyar 674 milyon TL’ye ulaştık.E-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte ilk dokuz aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı” ifadelerini kullandı.

'KRİTİK HAMLELERE ODAKLANIYORUZ'

Teknosa’nın yükselen grafiğinde yaptığı dijitalleşme yatırımlarının önemine dikkat çeken Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan; “Teknosa’nın büyüme vizyonundaki iki önemli başlık, “büyük veri” ve “müşteri odaklılık”.Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, en farklı hizmetleri sağlamak temel önceliğimiz. Değişen ihtiyaçlara hızlı cevap vermek, e-ticarette ve çoklu kanalda güçlü olmak, kapsamlı deneyim sunmak, güvenilirlik bunlar çok daha önemli hale gelmeye başladı. Biz Yeni Neslin Teknosa’sı diyerek dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşümde attığımız adımlarla değişime çok hızlı uyum sağladık, müşterilerimize kesintisiz ve iyi hizmet vermeye devam ettik.Yaptığımız öngörülü yatırımların karşılığını bu zor günlerde aldık. Farklı senaryolar karşısında bizi ileriye taşıyacak kritik hamlelere odaklanıyoruz. Dijitalleşme ile “Yeni Normalin Perakendesini” şekillendiriyoruz. Teknoloji bundan sonra da hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecek. Bu vizyon ile müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve en iyi alışveriş deneyimi sunmak konusundaki yeniliklerimizi, yeni uygulamalar ile perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmayı ve kazandıklarımızı müşterilerimiz için faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Açıklamanın ardından Borsa İstanbul'da işlem göre Teknosa hisselerinde sabah saatlerinde yüzde 9.98'lik yükseliş yaşandı.