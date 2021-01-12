Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAlışverişE-ticaretSabiha Gökçen'de online alışveriş dönemi
ABONE OL

İSG, shop@saw platformunu hayata geçirdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Shop@Saw adı verilen e-ticaret projesini hayata geçirdi. Proje sayesinde yolcular ister havalimanına gelirken yolda, ister havalimanında terminal içindeki mağazalardan istedikleri ürünü önceden satın alabilecek

Sabiha Gökçen'de online alışveriş dönemi
HABERTURK.COM

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, terminal içinde alışveriş yapmak isteyen misafirlerine uçuş öncesi zaman kazandırmak için shop@saw adı verilen yeni bir proje geliştirdi.

Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edecek olan misafirler, ister terminale gelmek için yolda olsunlar ya da isterlerse terminal içinde bulunsunlar, shop@saw web sitesi üzerinden istedikleri ürünün siparişini vererek online alışveriş yapabilecek.

Müşteriler, Shop@saw platformu üzerinde gıdadan hediyelik eşyaya kadar onlarca ürüne online ulaşma imkanı bulurken satın aldıkları ürünleri ilgili markanın terminal içindeki mağaza noktalarından teslim alabilecek.

Ayrıca, projenin lansmanı sebebiyle web sitesinden 75 TL ve üzerinde alışveriş yapan herkes havalimanı otoparkında ödeyecekleri ücret için yüzde 50 oranında bir indirim kazanma şansı yakalayacak. Yine lansman çerçevesinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, kapalı otopark içerisinde bulunan araç yıkama alanında araçlarını 40 TL yerine 29 TL’ye temizletme şansı kazanacak. Her 2 kampanya da 14 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yeni proje hakkında değerlendirmede bulunan Malaysia Airports Grup CEO'su Dato ’Mohd Shukrie Mohd Salleh “Dünyanın en büyük beş havalimanı operatörü grubundan biri olarak elbette Sabiha Gökçen’in ve diğer tüm havalimanlarımızın geleceğe hazır olmasını istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sunacağımız e-ticaret platformu, grup olarak yolcu deneyimini iyileştirmek için teknolojiden ve dijital gelişmelerden yararlandığımız daha geniş ölçekli ‘Airports 4.0’ planımızın bir parçasını oluşturuyor. Tüketicilerin hızla değiştiği bir dönemin içinden geçerken çevik ve güncel kaldığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle, shop@saw e-ticaret platformumuzu devreye almak bizim için dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.” dedi.

Salleh “Havacılık sektörü toparlanmaya devam ederken yeni platformumuz havalimanındaki mağazaların müşterilere ulaşmasını fiziksel mekanlarının ötesine taşımaları için bir fırsat da verecek. Yolculara kolay erişim olanağı sunarken ürünlerini uçuştan önce satın alma konusunda verimliliği de artırıyor, COVID-19 pandemisinden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek oluyoruz.” şeklinde konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! 13-14 Ocak A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte tam liste yayında
ALIŞVERİŞA101 BİM aktüel ürünler kataloğu!
14 Ocak A101 Aktüel ürünler kataloğu burada! A101 haftanın indirimli ürünler listesi
ALIŞVERİŞ14 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu
BİM 12-13 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var? BİM ürünler listesi
ALIŞVERİŞBİM 12-13 Ocak aktüel ürünler listesi
12 Ocak ŞOK Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'da bu hafta neler var? ŞOK haftanın indirimli ürünlerİ
ALIŞVERİŞ12 Ocak ŞOK haftanın indirimli ürünleri
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! 13-14 Ocak A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM 13 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var? BİM ürünler listesi
ALIŞVERİŞBİM 13 Ocak aktüel ürünler listesi
BİM 12-13 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta ne var? İşte bim fırsat kataloğu
ALIŞVERİŞBİM 12-13 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu!
A101 9 Ocak 2021 Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var? A101 kataloğu
ALIŞVERİŞA101 9 Ocak indirimli ürünler kataloğu
BİM 13 Ocak 2020 Aktüel ürünler kataloğu! BİM indirimli ürünler listesinde neler var?
ALIŞVERİŞBİM 13 Ocak indirimli ürünler kataloğu
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! 7-12 Ocak A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! İşte tam liste
ALIŞVERİŞA101 BİM aktüel ürünler kataloğu!