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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, terminal içinde alışveriş yapmak isteyen misafirlerine uçuş öncesi zaman kazandırmak için shop@saw adı verilen yeni bir proje geliştirdi.

Bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan seyahat edecek olan misafirler, ister terminale gelmek için yolda olsunlar ya da isterlerse terminal içinde bulunsunlar, shop@saw web sitesi üzerinden istedikleri ürünün siparişini vererek online alışveriş yapabilecek.

Müşteriler, Shop@saw platformu üzerinde gıdadan hediyelik eşyaya kadar onlarca ürüne online ulaşma imkanı bulurken satın aldıkları ürünleri ilgili markanın terminal içindeki mağaza noktalarından teslim alabilecek.

Ayrıca, projenin lansmanı sebebiyle web sitesinden 75 TL ve üzerinde alışveriş yapan herkes havalimanı otoparkında ödeyecekleri ücret için yüzde 50 oranında bir indirim kazanma şansı yakalayacak. Yine lansman çerçevesinde 75 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, kapalı otopark içerisinde bulunan araç yıkama alanında araçlarını 40 TL yerine 29 TL’ye temizletme şansı kazanacak. Her 2 kampanya da 14 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yeni proje hakkında değerlendirmede bulunan Malaysia Airports Grup CEO'su Dato ’Mohd Shukrie Mohd Salleh “Dünyanın en büyük beş havalimanı operatörü grubundan biri olarak elbette Sabiha Gökçen’in ve diğer tüm havalimanlarımızın geleceğe hazır olmasını istiyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sunacağımız e-ticaret platformu, grup olarak yolcu deneyimini iyileştirmek için teknolojiden ve dijital gelişmelerden yararlandığımız daha geniş ölçekli ‘Airports 4.0’ planımızın bir parçasını oluşturuyor. Tüketicilerin hızla değiştiği bir dönemin içinden geçerken çevik ve güncel kaldığımızdan emin olmalıyız. Bu nedenle, shop@saw e-ticaret platformumuzu devreye almak bizim için dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor.” dedi.

Salleh “Havacılık sektörü toparlanmaya devam ederken yeni platformumuz havalimanındaki mağazaların müşterilere ulaşmasını fiziksel mekanlarının ötesine taşımaları için bir fırsat da verecek. Yolculara kolay erişim olanağı sunarken ürünlerini uçuştan önce satın alma konusunda verimliliği de artırıyor, COVID-19 pandemisinden etkilenen işletmelerin toparlanmasına destek oluyoruz.” şeklinde konuştu