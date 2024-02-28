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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

        Son dakika yapılan açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:42 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:42
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        Uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
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        Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'unu iptal ettiğini duyurdu.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından konuyla ilgili, yapılan açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 29 Şubat tarihinde saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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