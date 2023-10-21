Saçlarımın dökülmesini durduramıyorum diyenler dikkat! Bu karışım derideki cerahati boşaltarak saç çıkartıyor

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KEKİK SUYUNUN SAÇA FAYDALARI Kekik suyu saç derisindeki zararlı ve olumsuz tüm etkileri ortadan kaldırır. Kekik suyunun saça bir başka faydası saçın hızlı uzamasını sağlar. Saçın ağırlaşması hissedilir bir durumdur saç dengesini düzenlenmesini sağlar. Saçların daha hacimli ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Kepek problemi olanlar içinde tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Kekik suyu kan dolaşım hızını arttıracağı için saç dökülmesi problemini ortadan kaldırmaya yardımcı bitkisel bir çözümdür. Saç tellerinin kalınlaşması için bitkisel bir çözümdür.

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KEKİK SUYU SAÇ RENGİNİ AÇIYOR! Saçlar için bitkisel ve evde yapabileceğimiz kolay tariflerle saçınıza bakım yapabilirsiniz. Kekik suyu saç rengini açmak için de kullanılabilir. Saç rengini açmak için basit bir tarif vardır. Temiz saça durulamadan uygulayabileceğiniz yöntemde gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz. 6 bardak suyu kaynatıp içine 3-4 dal taze kekik atıp çay gibi demlenmesini bekleyin. Eğer taze kekik yoksa bir tatlı kaşığı kurutulmuş kekik kullanılabilir. Banyoda son aşama olarak durulama suyu olarak kullanabileceğiniz bu suyu saça uyguladıktan sonra güneşte saçlarınızı kurutursanız saçınızın rengi açılacaktır.