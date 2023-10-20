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        Haberler Sağlık İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey

        İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey

        Ruh sağlığı en az beden sağlığı kadar önemlidir. Her ne kadar göz ardı edilse de stres ve sık yaşanılan kaygı bozukluğu sadece ruh sağlığını bozmakla kalmayıp fiziksel rahatsızlıkları da beraberinde getirir. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmek için sizi kötüye götüren durum ve davranışlardan uzak durmanız gerekir. Peki nedir bunlar? İşte insanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:01
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        1

        1. Her şeye negatif yaklaşan toksik kişilerle arkadaşlık

        2

        2. Sürekli geçmişteki olumsuzlukları düşünmek

        3

        3. Aşırı sosyal medya kullanımı

        4

        4. Kendini herkese beğendirme isteği

        5

        5. Uzun süreli yalnızlık

        6

        6. Yetersiz uyku

        7

        7. Tembellik

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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