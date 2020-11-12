Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteriyle dikkat çeken Seda Altuner yine çok konuşulanlar listesinde. Sevilen dizide canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Gözde Seda Altuner merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte Gözde Seda Altuner'in oynadığı diziler...

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 38 yaşındaki Sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Sadakatsiz (Gönül Güçlü, TV Dizisi 2020)

Söz Vermiştin (Bilge, Sinema Filmi 2018)

Avlu (TV Dizisi 2018)

Street / Cadde (Kısa Film 2018)

Paramparça (Leyla Baltacı, TV Dizisi 2016)

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece, Sinema Filmi 2016)

Celal ile Ceren (Sinema Filmi 2013)

Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film 2011)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi 2010)

Çılgın Kanal (Sevcan, TV Dizisi 2009)

Melekler ve Kumarbazlar (Sinema Filmi 2009)

İş Arıyoruz (Pelin, Sinema Filmi 2008)

Hayat Kavgam (TV Dizisi 2007)

Eşref Saati (Lütfiye, TV Dizisi 2007)

Ev Hapsi (TV Dizisi 2005)