Sadece para politikası gözyaşı ile yangın söndürmek gibi

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oldu. Başta ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri politikası olmak üzere global ekonomik gelişmelerin petrol fiyatındaki düşüş ve Euro/dolar paritesinin yükselmesi gibi olumlu etkileri olsa da Türkiye'nin lehine olmadığını belirten Doğan, bu duruma eklenen iç siyasi gelişmelerin tüm olumlu gelişmeleri altüst ettiğini kaydediyor. Doğan, borsa açısından şu anda tünelin ucunda bir ışık da görünmediğini kabul edilebilecek ilk olumlu sinyalin yabancı yatırımcıların tahvil alımları olabileceğini söyledi.

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İŞLER DÜZELECEK DİYEN TAHVİL ALSIN

Faizin geldiği noktanın Merkez Bankası'nın yılsonu ve gelecek yıl sonu enflasyon hedefi dikkate alındığında enflasyonu ikiye katladığını anlatan Doğan, bu nedenle Türkiye'de işlerin düzeyeceğini düşünenlerin hiç düşünmeden tahvil yatırımı yapmalarının mantıklı olabileceğini kaydediyor. Ancak yüksek faize rağmen yabancı yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmediğini aksine dövize talebin de devam ettiğini dile getiren Doğan, Merkez Bankası'nın döviz ve enflasyonda bozulma yaşanmaması için elinden geleni yaptığını belirtti.