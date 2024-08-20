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        Haberler Gündem Güncel Sadettin Pasha'nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Sadettin Pasha'nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı

        Bursa merkezli 2 ilde iş insanlarını haraca bağlayıp iş yerlerini kurşunlatan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Kuyu-18" adı verilen operasyonda aralarında çetenin lideri Sadettin Pahsa'nın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:59
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı Kuyu-18 operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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        Bursa'da 6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından il merkezinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, iş yerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak şahıslar arasındaki alacak-verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

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        Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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        Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi.

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        Operasyonda çete lideri Saadettin Pasha'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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        Örgüt liderinin Mudanya Göynüklü'deki havuzlu malikanesi ise dikkat çekti.

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        Operasyon anları da kameraya yansıdı.

        #Bursa
        #operasyon
        #saadettin pasha
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