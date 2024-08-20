Sadettin Pasha'nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı
Bursa merkezli 2 ilde iş insanlarını haraca bağlayıp iş yerlerini kurşunlatan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Kuyu-18" adı verilen operasyonda aralarında çetenin lideri Sadettin Pahsa'nın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı Kuyu-18 operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Bursa'da 6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından il merkezinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, iş yerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak şahıslar arasındaki alacak-verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi.
Operasyonda çete lideri Saadettin Pasha'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.