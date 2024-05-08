Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığıyla ilgili tarihi açıkladı

Fenerbahçe Kulübünde haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığı konusunda adı geçen Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'un cuma gününe kadar adaylığını açıklamaması durumunda başkan adaylığını ilan edeceğini belirtti.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayından bu yana kulübe hizmet etmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini, başkan Ali Koç'un göreve devam etmemesi durumunda başkanlık görevine talip olduğunu daha önce ifade ettiğini hatırlattı.

Seçime çok kısa bir süre kaldığının altını çizen Sadettin Saran, Başkan Ali Koç'un aday olup olmama konusunda henüz ortaya bir irade koymadığını ve bu durumun da hazırlık anlamında kendilerini zora soktuğunu dile getirdi.