Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından bekçi H.D. gözaltına alındı
Giriş: 21.12.2025 - 05:14 Güncelleme: 21.12.2025 - 05:30
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
DHA'nın haberine göre; yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ