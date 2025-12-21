Habertürk
        Haberler Gündem Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

        Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki villasında yapılan aramaların ardından bekçi H.D. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 05:14 Güncelleme: 21.12.2025 - 05:30
        Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisine gözaltı
        'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

        DHA'nın haberine göre; yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D'nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.

        #Sadettin Saran
        #fenerbahçe
        #Çanakkale
        #haberler
