Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Filiz Akın: 'Karlı Dağdaki Ateş' filminde yönetmen olarak da çalıştığım Yeşilçam döneminin en üretken 395 senaryosu filme çekilmiş, senaristi olarak Guinness Rekoru'nu kıran Safa Önal'ı kaybetmişiz… Nur içinde yat Safa Önal. Seni hatırlamak için bana ve sinemaya o kadar çok katkın var ki...

Erol Evgin: Türk sinemasının 395 senaryo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş çok değerli senarist, yönetmen ve yazarı Safa Önal'ın kaybından büyük üzüntü duydum. Bir projede birlikte çalışmıştık. Zeradeti, bilgisi ve kültürüyle bir hazineydi. Merhum Safa Önal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

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Yönetmen Eylem Kaftan: Haydi Abbas, vakit tamam; akşam diyordun. İşte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini, mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git öyle ferman etti Cahit. Al getir, ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi, yeni baştan.

Ah Safa Hocam, seni her gördüğümde bu şiiri tüm doğallığınla okuman gelir aklıma. Yeşilçam'ın en üretken güzel ağabeyi, gerçek bir İstanbul beyefendisiydin. Keşke verdiğin telif mücadelesinin de sonucunu görebilseydin. Gittiğin yerdeki sofrada umarım bütün o büyük şairler bekliyordur seni...