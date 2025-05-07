Şafak Müderrisgil: Önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, eşit fırsat verildiğinde milli sporcuların tekerlekli sandalye tenisinde önemli işler yapabildiğini ve elde edilen başarıların bir potansiyeli işaret ettiğini söyledi.

Antalya'da dün başlayan BNP Paribas Dünya Takım Kupası ve tekerlekli sandalye tenisine dair açıklamalarda bulunan Şafak Müderrisgil, federasyon olarak ITF Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli turnuvasına ev sahipliği yaptıkları için çok gururlu olduklarını dile getirdi.

"Bu dünya şampiyonasına son beş yıldır ev sahipliği yapıyoruz." diyen Müderrisgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de hem erkek hem de kadın A Milli Takım'ları ile Quad A Milli Takımları'mızla katılıyoruz. Mart ayında gerçekleşen Avrupa elemeleri yine burada olmuştu. Kadın A Milli Takımı'mız ikinci olarak tamamlamıştı. Geçen sene dünya ikincisi olan Quad A Milli Takımı'mız bu şampiyonaya doğrudan katılıyor. Erkek ve Kadın A Milli Takımları'mız ev sahibi konumunda olduğumuz için 'wild card'la katılıyorlar. Tekerlekli sandalye tenisinde Paris Olimpiyatları'nda çok güzel başarılar elde etmiştik. Ahmet Kaplan, olimpiyat dördüncüsü olarak tamamlamıştı. Uğur Altınel, on dördüncü olarak tamamlamıştı. Fakat onlar bu şampiyonada ne yazık ki sakatlıkları nedeniyle aramızda değiller. Ancak takımımız hazır. En iyi şekilde ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum."