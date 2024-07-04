İstanbul'da olay, Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde, dün saat 07.30'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (46), eşi 48 yaşındaki Vedat Bıçak ile şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

İKİ ÇOCUK ANNESİ İŞE GİDİYORDU DHA'da yer alan habere göre Vedat Bıçak, yaklaşık 2 aydır eşiyle oturduğu daireden bir üst katta olan annesinin yanına taşındı. Dün sabah saatlerinde ise Safiye Bıçak, kardeşiyle birlikte işe gitmek üzere evlerinin karşısındaki kaldırımda yürümeye başladı.

KOŞARAK GELDİ VE TETİĞE BASTI Safiye Bıçak kaldırımdaki konteynere çöp atmaya gittiği sırada, yanına yaklaşan Vedat Bıçak silahını çıkararak Safiye Bıçak'a defalarca ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken şüpheli binaya girip evine çıktı ve pencereden etrafa tehditler savurdu.

KATİL ZANLISI KOCA YAKALANDI Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Safiye Bıçak'ı ambulansla hastaneye götürdü. Bıçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

28 YIL ÖNCE EVLENDİLER Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada; Vedat Bıçak ve Safiye Bıçak’ın 28 yıllık evli olduğu, şüpheli Vedat Bıçak’ın devamlı alkol aldığı ve çalışmamasından dolayı sürekli tartışmaların çıktığı, bu yüzden boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

5 KOVAN BULUNDU Şüpheli Vedat Bıçak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bıçak’ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Olay yerinde 5 adet kovan bulunurken konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.