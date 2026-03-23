Safiye Soyman, kapısına gelen domuzu elleriyle besledi
Safiye Soyman, Bodrum'daki evinin önüne gelen bir yaban domuzunu cevizle besledi
Giriş: 23.03.2026 - 18:26
Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'da bulunan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, evinin bahçesine kadar gelen davetsiz misafiriyle yaşadığı anlarla gündeme geldi.
"NASIL BESLEMEYEYİM?"
Bahçesine giren yaban domuzunu elleriyle besleyen Soyman, o görüntüler sosyal medya hesabından da paylaştı. Şarkıcı, "Kapıma kadar gelmiş, ben onu nasıl beslemeyeyim?" ifadelerini kullandı.
Sakin tavırlarıyla öne çıkan Soyman'ın, domuzun kendisine doğru yaklaşmasıyla kısa süreli panik yaşadı.
Fotoğraflar: DHA, İHA
