Safiye Soyman, kapısına gelen domuzu elleriyle besledi

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'da bulunan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, evinin bahçesine kadar gelen davetsiz misafiriyle yaşadığı anlarla gündeme geldi.

"NASIL BESLEMEYEYİM?"

Bahçesine giren yaban domuzunu elleriyle besleyen Soyman, o görüntüler sosyal medya hesabından da paylaştı. Şarkıcı, "Kapıma kadar gelmiş, ben onu nasıl beslemeyeyim?" ifadelerini kullandı.

Sakin tavırlarıyla öne çıkan Soyman'ın, domuzun kendisine doğru yaklaşmasıyla kısa süreli panik yaşadı.

