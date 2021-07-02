Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN GECE SAĞANAK UYARISI

AA'da yer alan habere göre Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN TEDBİR UYARISI

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.