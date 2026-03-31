Sağanakta yol çöktü, ulaşım durdu
Bingöl'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu yol çöktü, ulaşım durdu
Giriş: 31.03.2026 - 16:14
Bingöl’de son günlerde etkisini artıran yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İHA'nın haberine göre merkeze bağlı Yelesen köyü grup yolunda aşırı yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.
Kayma nedeniyle yolun bir kısmı çökerken, ulaşım tamamen durdu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
