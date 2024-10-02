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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listelendi - Alışveriş Haberleri

        Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listelendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:00
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        Sağlığı tehlikeye atan gıdalar listelendi
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        Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

        Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

        Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek.

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