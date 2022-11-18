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Haberler Sağlık Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı

'18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi: İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın

Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan antibiyotik kullanımı uyarısı
Antibiyotik kullanım uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Antibiyotikler, biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın" dedi.

Bakan Koca, '18-24 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası' nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Antibiyotikler, antiviraller, antifungaller, antiparaziterler biz kullandıkça etkisini kaybeden ilaçlardır. İleride sizi koruyacak silahı doktorunuz zorunlu görmedikçe, yeri ve zamanı gelmeden kullanmayın. İhtiyacınız olduğunda faydasını görün" ifadelerini kullandı.

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