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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç sıkıntısı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların bulunamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ığına yönelik açıklamalara ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç sıkıntısı açıklaması
HABERTURK.COM

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastaların sayısında artış olduğunu belirterek, "Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİLERE HATIRLATMA DOZU ÖNERİSİ

Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler."

BAKAN KOCA'DAN İLAÇLARIN BULUNAMAMASINA YANIT

Bazı ilaçların bulunamadığına yönelik açıklamalara ilişkin bilgi veren Bakan Koca, "Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak şunu belirtmeliyim; bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da artırıyor. Dolayısıyla bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek" açıklamasında bulundu.

ÇERKEZKÖY'DEKİ SAHTE DOKTORLA İLGİLİ SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Bakan Koca, Çerkezköy’deki sahte doktora ilişkin de açıklama yaptı. Bakan Koca, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık malum. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız" dedi.

Bakan Koca, 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği olayda doktorun kemik yaşıyla ilgili raporuyla ilgili soruşturma açtıklarını ifade etti.

HPV AŞISINDA SON DURUM

Bakan Koca, "Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz" dedi.

"SMA'LI ÇOCUKLARLA İLGİLİ MESELE İLACIN MALİYETİ DEĞİL"

SMA’lı çocuğu üzerinden dolandırıcılık yapan anneye ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şöyle konuştu: "Israrla söylüyorum. SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti
değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız."

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