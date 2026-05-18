Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu, resmi ilan yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Alım sürecinde uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen başta olmak üzere birçok farklı branşta istihdam sağlanması planlanıyor. Adaylar için sürecin en kritik aşamalarından biri olan başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımına ilişkin detaylar ise yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branşlara göre kadro dağılımı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini bünyesine katacak.
Yapılacak alım doğrultusunda acil sağlık hizmetlerinden ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerinden sağlık evlerine ve yataklı tedavi kurumlarına kadar birçok farklı birimde görevlendirilmek üzere planlandı.
Bu istihdamla birlikte hem sahadaki hem de hastanelerdeki personel açığının giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması amaçlanıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İstihdam doğrultusunda alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımı sürecinde uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli kadroları için aranacak şartlar, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak.
Yerleştirme ve tercih işlemleri ise genellikle ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda şekillenecek.