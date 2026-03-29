SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini bünyesine katacak.

Yapılacak alımlar; acil sağlık hizmetlerinden ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerinden sağlık evlerine ve yataklı tedavi kurumlarına kadar birçok farklı birimde görevlendirilmek üzere planlandı. Bu istihdamla birlikte hem sahadaki hem de hastanelerdeki personel açığının giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması amaçlanıyor.