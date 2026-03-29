Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alımlar kapsamında uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diyetisyen gibi farklı branşlarda istihdam sağlanacak. Sürecin en önemli aşamalarından biri olan başvuru tarihleri ise adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SÜRECİ
Yapılacak alımlar; acil sağlık hizmetlerinden ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerinden sağlık evlerine ve yataklı tedavi kurumlarına kadar birçok farklı birimde görevlendirilmek üzere planlandı. Bu istihdamla birlikte hem sahadaki hem de hastanelerdeki personel açığının giderilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulması amaçlanıyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İstihdam doğrultusunda alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Personel alımı sürecinde uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık personeli kadroları için aranacak şartlar, yayımlanacak resmi duyuru ve tercih kılavuzuyla birlikte netlik kazanacak. Yerleştirme ve tercih işlemleri ise genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan kılavuz doğrultusunda şekilleniyor.