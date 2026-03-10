Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılı kapsamında 26 bin 673 personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla yapılacak bu büyük alım doğrultusunda, farklı branşlarda çok sayıda sağlık çalışanının istihdam edilmesi planlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 10.03.2026 - 11:50
        1

        Sağlık Bakanlığı 2026 yılında toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Alım doğrultusunda istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri gibi çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alacak. Sağlık kurumlarındaki ihtiyaçları karşılamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak istihdamın başvuru tarihleri merak ediliyor. Bu kapsamda "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak, kontenjan dağılımı belli oldu mu?" sorularının cevabı haberimizde...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR

        Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlar kapsamında personellerin kamu hastaneleri ile çeşitli sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi planlanıyor.

        Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi için farklı branşlarda çok sayıda personel istihdam edilerek, sağlık kurumlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

        3

        BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı kapsamında başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Önceki yıllardaki alım takvimlerine bakıldığında başvuruların genellikle Nisan-Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

        4

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        Personel alımına başvuruların, yayımlanacak kılavuzun ardından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Yerleştirmelerde çoğu kadro için KPSS puanı esas alınacağı, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemi uygulanacağı tahmin ediliyor.

        5

        BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

