Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı ne zaman, branş ve kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık çalışanı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni istihdamların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi çeşitli birimlerde görevlendirilmesi öngörülüyor. Sağlık sistemindeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu alımlarla birlikte, gözler başvuru takvimi ve kadro dağılımına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 19:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için planlanan 26 bin 673 kişilik personel alımıyla sağlık kadrolarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Söz konusu istihdamların hastaneler, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi birçok farklı birimde değerlendirilmesi bekleniyor. Sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacını azaltması ve hizmet kapasitesini artırması hedeflenen süreçte, başvuru tarihlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler?” sorularına yanıt aranıyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Yapılacak alımlar kapsamında acil sağlık hizmetleri birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve yataklı tedavi kurumlarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek.

        Yeni personel alımıyla birlikte hem hastanelerde hem de saha sağlık hizmetlerinde yaşanan ihtiyaçların karşılanması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru süreci Mayıs ayında başlamıştı. Bu nedenle 2026 yılı alımlarında da başvuruların benzer tarihlerde alınması bekleniyor.

        4

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        5

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve farklı sağlık branşlarını kapsayan personel alımına ilişkin başvuru şartları, yayımlanacak resmi ilan ve tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Adayların tercih işlemleri ve yerleştirme süreci ise genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılacak kılavuz doğrultusunda şekillenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 11 Mayıs 2026 (ABD/İsrail - İran Savaşı Yeniden Başlayacak Mı?)

        Trump İran'ın yanıtına "Çöp parçası" dedi. Yeniden savaş an meselesi mi? Trump: İran'ın gönderdiği öneri aptalca. Müzakere masası için umut var mı? ABD/İsrail yeni suikast planı mı yapıyor? Netanyahu: İran'da savaş daha bitmedi. Bir düşen bir artan petrol ne olacak? Petrol fiyatları 150 doları görür...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!