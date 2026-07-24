Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihleri
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 26 bin 673 personel alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Alım kapsamında başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve branşlara ayrılacak kontenjanlar merak edilirken, sürece ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımında son durum...
26 bin 673 personel alımıyla sağlık teşkilatını güçlendirmeye hazırlanan Sağlık Bakanlığı'nın istihdam planı, binlerce aday tarafından araştırılıyor. Başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı, hangi unvanlara alım gerçekleştirileceği ve kadro dağılımına ilişkin detaylar en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin son bilgiler...
PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamanın ardından gözler, başvuru tarihleri ile tercih ve yerleştirme takvimini içerecek resmi kılavuza çevrildi. Sürecin ayrıntılarının, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte paylaşılması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin kesin tarih, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin duyuruları Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden takip ediyor.