SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı için başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin kesin tarih, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Adaylar, tercih sürecine ilişkin duyuruları Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden takip ediyor.