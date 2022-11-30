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Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri başlıyor! İşte kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı 1183 sözleşmeli personel, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı tercih işlemleri 30 Kasım günü itibarıyla başlıyor. 31 bin 183 sözleşmeli personelin tercih başvuru işlemleri, KPSS-2022/11 tercih kılavuzuna göre ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu, branş ve kadro dağılımı detayları...

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  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu yayınlanırken kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Adaylar tercihlerini 30 Kasım'dan itibaren ÖSYM üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı...
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    31.183 PERSONEL ALIMI iLANI RESMi GAZETE’DE YAYINLANDI

    Sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun." Ifadelerini kullandı.
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAM 42 BIN 500 PERSONEL ALIMI YAPACAK

    Sağlık Bakanlığı’nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

     

    İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    31 BİN 183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

    Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alacak. Başvurular 14:00’te başlayacak ve 5 Aralık tarihinde sona erecek.
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)
  • Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre kadro ve branş dağılımı belli oldu!

    Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

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