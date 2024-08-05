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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı? 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve atama tarihi ne?

        Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları başladı mı?

        Sağlık Bakanlığı, çeşitli alanlarda toplam 36 bin personel alımı gerçekleştirecek. Adayların tercihlerini ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzuna göre yapmaları bekleniyor. Bu kılavuz, başvuru koşullarının da belirlenmesine olanak tanıyacak. Peki, 2024 yılı için Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurularında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:00
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        Sağlık Bakanlığı'nın 36 bin personel alımı başvuru tarihi ve koşulları merak ediliyor. Konuyla ilgilenen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları bekliyor! İstihdam edilecek personellerden 1 kişi acil sağlık hizmetlerinde, 7 kişi ilçe sağlık müdürlükleri/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8 kişi sağlık evlerinde, ve 35 bin 984 kişi ise yataklı tedavi birimlerinde çalışacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili ayrıntılar...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

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        İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı görseldeki şekildedir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM NE?

        Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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        Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki aylarda başlaması öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.

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