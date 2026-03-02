Sağlık Bakanlığı: Her yıl 20 bin kolorektal kanser tespit ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Ulusal Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanser Farkındalık Ayı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kolorektal kanserin hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni vaka görüldüğü, 900 binden fazla kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 20 bin yeni vaka tespit edildiği, vakaların yaklaşık yüzde 85’inin 50 yaş ve üzerindeki bireylerden oluştuğu kaydedildi.

3,8 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ TARAMA

Erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, taramaların aile hekimlikleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde (SHM) ücretsiz olarak gerçekleştirildiği bildirildi. 2025 yılı içerisinde ‘Kolorektal Kanser Tarama Programı’ kapsamında yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye tarama hizmeti sunulduğu, 130 bin kişinin şüpheli bulgu nedeniyle ileri tetkik amacıyla üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ifade edildi. Yapılan ileri değerlendirmeler sonucunda, testi pozitif veya şüpheli bulunan her 100 kişiden yaklaşık 4,8’ine karşılık gelen yaklaşık 6 bin 200 kişiye erken evrede kolorektal kanser tanısı konulduğu ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.