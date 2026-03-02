Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı: Her yıl 20 bin kolorektal kanser tespit ediliyor | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı: Her yıl 20 bin kolorektal kanser tespit ediliyor

        Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,9 milyon, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 20 bin kolorektal kanser vakası tespit edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 14:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her yıl 20 bin kolorektal kanser tespit ediliyor"
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanlığı, Ulusal Kolorektal (Kalın Bağırsak) Kanser Farkındalık Ayı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kolorektal kanserin hem kadınlarda hem erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,9 milyon yeni vaka görüldüğü, 900 binden fazla kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 20 bin yeni vaka tespit edildiği, vakaların yaklaşık yüzde 85’inin 50 yaş ve üzerindeki bireylerden oluştuğu kaydedildi.

        3,8 MİLYON KİŞİYE ÜCRETSİZ TARAMA

        Erken tanının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, taramaların aile hekimlikleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde (SHM) ücretsiz olarak gerçekleştirildiği bildirildi. 2025 yılı içerisinde ‘Kolorektal Kanser Tarama Programı’ kapsamında yaklaşık 3 milyon 800 bin kişiye tarama hizmeti sunulduğu, 130 bin kişinin şüpheli bulgu nedeniyle ileri tetkik amacıyla üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildiği ifade edildi. Yapılan ileri değerlendirmeler sonucunda, testi pozitif veya şüpheli bulunan her 100 kişiden yaklaşık 4,8’ine karşılık gelen yaklaşık 6 bin 200 kişiye erken evrede kolorektal kanser tanısı konulduğu ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

        "BELİRGİN SEPTOMLAR GÖSTERMEDEN İLERLEYEBİLİR"

        Açıklamada, ileri yaş, aşırı kilo, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, tütün ve alkol kullanımı ile ailede kalın bağırsak kanseri öyküsünün başlıca risk faktörleri arasında yer aldığı kaydedildi. Kolorektal kanserin çoğu zaman belirgin semptom göstermeden ilerleyebildiği belirtilerek, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, uzun süren kabızlık veya ishal, dışkıda kan görülmesi, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlık gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka hekime başvurulması gerektiği vurgulandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı

        İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları