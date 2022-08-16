Kovid-19 haftalık vaka sayısı açıklandı 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 1-7 Ağustos tarihleri arasında vaka sayısı 232 bin 253 oldu. 380 kişi hayatını kaybederken, 447 bin 132 hasta iyileşti.

Tabloya göre günlük ortalama vaka sayısı ise 33 bin 179 olarak gerçekleşti.

VAKA SAYISI AZALDI

Bir önceki hafta 406 bin 322 vaka tespit edilmiş, 337 kişi yaşamını yitirmişti. Buna göre vaka sayısındaki azalma 174 bin 69'a ulaşırken can kaybı ise arttı.

TOPLAM CAN KAYBI 100 BİNİ GEÇTİ

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 16 milyon 528 bin 70 vaka saptandı. Toplam can kaybı sayısı ise 100 bin 58'e yükseldi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.