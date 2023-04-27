Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 10 bin 900 işçi alımı asil-yedek isim listesi belli oldu. 81 ilde istihdam edilecek 10 bin 900 işçi alımı; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi, 747 klinik destek elemanı,520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikli ve 195 inşaat boyacısı gibi farklı branşlarda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgileri ile gerçekleştirebiliyor. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi...