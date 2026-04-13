Sağlık Bakanlığı'ndan kalp hastalığı açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kalp ve damar hastalıklarının, bireylerin yaşam süresini, günlük yaşam aktivitelerini ve genel yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli sağlık sorunu olduğu belirtildi. Özellikle erken yaşlardan itibaren ortaya çıkan risk faktörlerinin, kalp sağlığını olumsuz etkileyip ilerleyen dönemlerde ciddi hastalıklara zemin hazırlayabildiği vurgulanarak, "Kalp ve damar hastalıkları yalnızca fiziksel sağlığı değil, bireylerin psikolojik durumunu, sosyal hayata katılımını ve üretkenliğini de etkileyerek çok yönlü sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle kalp sağlığının korunması, erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi büyük önem taşımaktadır" denildi.

"TANI VE TEDAVİ OLANAKLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILDI"

Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kamu hastanelerinde faaliyet gösteren 100 erişkin kalp merkezi ve 15 pediatrik kalp merkezi ile tanı ve tedavi olanaklarının önemli ölçüde artırıldığı işaret edilerek, "Bu merkezler sayesinde vatandaşların kalp ve damar hastalıklarına yönelik sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşması sağlanmaktadır. Kalp sağlığı alanında sunulan bu güçlü altyapı hem erken tanı süreçlerini desteklemekte hem de ileri tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırmaktadır. Böylece toplum genelinde kalp hastalıklarına bağlı risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Sağlık hizmetlerinin etkin ve erişilebilir sunulması amacıyla ülke genelinde insan kaynağı ve altyapı kapasitesi güçlendirilmeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, kamu hastanelerimizde sunulan hizmetler kapsamında 1598 kalp ve damar cerrahisi ile 3 bin 547 kardiyoloji uzman hekim görev yapmakta olup, kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisinde etkin rol almaktadır. Ayrıca, kamu hastanelerimiz bünyesinde görev yapan 144 çocuk kalp ve damar cerrahisi ve 391 çocuk kardiyolojisi uzmanı ile pediatrik hasta grubuna yönelik nitelikli sağlık hizmeti sunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Kardiyovasküler hastalıkların çoğunun erken tanı ve doğru yaşam alışkanlıklarıyla önlenebildiği kaydedilerek, şöyle denildi: "Bu nedenle düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi, risk faktörlerinin erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Kalp sağlığının korunması, yalnızca yaşam süresini uzatmakla kalmamakta, aynı zamanda bireylerin yaşam kalitesini de artırmaktadır. Bu yönüyle kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele, toplum sağlığının korunması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları kalp ve damar sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple dengeli ve sağlıklı beslenmeli, tuz ve doymuş yağ tüketimi sınırlandırılmalı, düzenli fiziksel aktivite yapılmalı, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulmalı, stres kontrol altına alınmalı, yeterli uyku düzeni sağlanmalı, düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Bireylerin bu alışkanlıkları erken yaşlardan itibaren benimsemesi, ilerleyen dönemlerde oluşabilecek riskleri önemli ölçüde azaltarak daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır. Sağlıklı Hayat merkezleri bünyesinde sunulan ücretsiz yaşam danışmanlığı hizmetleri, bireylere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma sürecinde rehberlik etmektedir."