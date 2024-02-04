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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman başlıyor 2024? Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları ne?

        Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları için gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 35 bin sağlık personeli alımı yapılacağını açıklamıştı. Açıklama kapsamında, "Sağlık personeli alımı ne zaman, branş kadro dağılımı ve şartları nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurularında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:59
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin personel alımı yapılacağını açıklaması sonrasında Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları ve süreç hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte konu hakkında güncel bilgiler...

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

        İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        3

        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık personel alımı için ÖSYM'ye kılavuz detaylarını göndermesiyle birlikte alım süreci başlayacak. Adaylar, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayının ilk haftası itibariyle ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

        35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5

        BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

        6

        2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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