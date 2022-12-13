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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden alındı. Adaylar duyuruları yakından takip ederken son dakika açıklaması ÖSYM'den geldi. ÖSYM KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığını açıkladı. İşte detaylar...

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  • SON DAKİKA ÖSYM duyurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula

    30 Kasım - 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonları için son dakika duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. Yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşılabilecek. İşte Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama ekranı...
  • SON DAKİKA ÖSYM duyurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula

    SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM'nin yayınladığı duyuru şu şekilde; KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    30 Kasım- 5 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
  • SON DAKİKA ÖSYM duyurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Aralık 2022 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUCU EKRANI
  • SON DAKİKA ÖSYM duyurusu: Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 tercih sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgula

    31 BİN 183 PERSONEL ALIMI 

    Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

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