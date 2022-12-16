SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için İŞKUR tarafından başlatılan süreç dün yani 2 Aralık 2022'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre kuraya katılacak ilk 85 bine girecek olan aday sayısı bu sayede belli olmuş olacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netleik kazanmadı.