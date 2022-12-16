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Sağlık Bakanlığı 85 bin işçi alımı için nefesler tutuldu! Kura tarihi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 85 bin işçi alımı ile ilgili kura tarihi belli oldu. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın katılım göstereceği kura tarihi açıklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman sorusunun yanıtına dair bilinmesi gerekenler...

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  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, hangi gün? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren söz konusu alımın kura çekimine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kura çekimine dair tüm ayrıntılar...
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, hangi gün? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı için İŞKUR tarafından başlatılan süreç dün yani 2 Aralık 2022'de sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre kuraya katılacak ilk 85 bine girecek olan aday sayısı bu sayede belli olmuş olacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz netleik kazanmadı.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, hangi gün? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK

    Henüz sonuçların açıklanma tarihi belli olmasa da kura çekiminin 28 - 29 Aralık tarihlerinde olacak. Başvuru sonuçlarının dakura tarihinden hemen önce açıklanması bekleniyor.
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, hangi gün? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

    42 bin 500 kişilik kadro kapsamında 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplamda 42 bin 500 işçi ve personel alımı yapılacak. 

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)
  • Sağlık Bakanlığı personel alımı kurası ne zaman, hangi gün? 2022 Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kurası ne zaman çekilecek?

    Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

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