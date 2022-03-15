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Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi?

Ebeler, hemşireler, doktorlar, pratisyen hekimler ve nice sağlık çalışanları maaşlarına iyileştirme yapılmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarına müjdeyi açıkladı.

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    Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapıyor?

    Sağlık çalışanlarına zam gelecek mi sorusu uzun zamandır araştırılan konuların başında geliyor. Sağlıkçalışanlarının beklediği ücret artışı açıklaması 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan pratisyen hekim, doktor, ebe ve hemşiler için 5 müjdeli karar aldıklarını söyledi. İşte sağlık çalışanlarına zam ile ilgili merak edilenler...
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    Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapıyor?

    SAĞLIKTA ŞİDDETE ÇÖZÜM

    İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları çözecek yöntemle ilgilidir. Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.
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    Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapıyor?

    İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

     
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    Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapıyor?

    SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜCRETLERİNE ARTIŞ MÜJDESİ

    Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.
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    Sağlık çalışanlarına müjde! Cumhurbaşkanı erdoğan açıkladı: Sağlık çalışanlarına zam geldi mi, ne zaman gelecek ve kimleri kapıyor?

    EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSIYACAK

    Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır. Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

    Beşinci madde ise, aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır.

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