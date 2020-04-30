Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Proje kapsamında, T.C. İstanbul Valiliği destekleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yönlendirmesiyle belirlenen toplam 30 hastanede görev yapan sağlık çalışanları, hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecek.
4 MAYIS'TA BAŞLIYOR
4 Mayıs Pazartesi itibarıyla başlayacak destek hizmetinden faydalanmak için sağlık çalışanlarının bağlı bulundukları hastane yönetimlerinden temin edecekleri kodu, BiTaksi uygulaması içinde yer alan 'hesabım’ alanından, ‘promosyonlarım’ sekmesine eklemeleri yeterli olacak.
Yolculukların belirlenen hastanelerde başlaması ya da bitmesi şartıyla geçerli olan bu hizmetten, proje kapsamındaki hastanelerde görev yapan tüm sağlık çalışanları faydalanabilecek. Kartlı yapılan tüm yolculuklarda geçerli kampanya çerçevesinde, her sağlık çalışanı günde azami 2 defa kampanyadan faydalanabilecek.
TOPLAM 30 HASTANEDE GEÇERLİ
İstanbul'da 1.000 ve üzeri sağlık çalışanını bünyesinde barındıran toplam 30 hastanede geçerli olacak.
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başakşehir Şehir Hastanesi
Beykoz Devlet Hastanesi
Beylikdüzü Devlet Hastanesi
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Cerrahpaşa Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sultanbeyli Devlet Hastanesi
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tuzla Devlet Hastanesi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları EAH
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