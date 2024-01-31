Sağlık sinyalleri: D vitamini eksikliğini gösteren 7 belirti

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6. UYKU DEĞİŞİKLİKLERİ VE DEPRESYON D vitamini, beyninizdeki serotonin ve melatonin gibi ruh halinize ve uykuya yardımcı olan kimyasalları etkiler. Hatta bazı araştırmalar D vitamininin, iyi uyumanıza yardımcı olan hormon olan melatonini üretme şeklinin bir parçası olduğunu söylüyor. Dolayısıyla doğru miktarda D vitamini almak ruh halinize iyi gelebilir ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

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7. KEMİK VE BEL AĞRISI D vitamini kemikleriniz için iyidir çünkü vücudunuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Yeterli D vitamininiz yoksa kemiklerinizde ve belinizin alt kısmında ağrı hissedebilirsiniz. Anestezi Makaleleri ve Araştırmaları dergisinde 2018 yılında yayınlanan çalışmada, daha önce yapılmış 81 çalışma incelendi ve artrit, kas ağrısı ve devam eden vücut ağrısı olan kişilerin genellikle D vitamin eksikliği yaşadığı bulundu.