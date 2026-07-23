Araştırma: Günde 5 fincana kadar kahve kalp hastalığı riskini azaltabilir

Amerikan Kalp Derneği'nin (AHA) yeni bir bilimsel bildirisine göre, günde beş fincana kadar kahve içmek çoğu yetişkin için güvenli. Uzmanlara göre, düzenli kahve tüketimi felç, diyabet ve kalp yetmezliği riskinin azalmasıyla bağlantılı olabilir.

ABC News'in haberine göre, Kardiyolog Dr. Jennifer Miao, "Kahve; tip 2 diyabet, felç ve kalp yetmezliği risklerinin azalmasıyla potansiyel olarak bağlantılıdır; ancak kan basıncıyla ilişkisi karmaşıktır ve veriler genel olarak tamamen tutarlı değildir" dedi.

Eski kılavuzlar büyük ölçüde daha düşük kaliteli çalışmalara dayanırken, AHA paneli düzensiz kalp ritmini gidermek için bir işlem geçirmiş hastalarda bile günlük kahvenin bu durumun tekrarlama riskini %39 oranında azaltabileceğini gösteren son klinik araştırmaları bir araya getirdi.

Düzenli kahve tüketimi aynı zamanda tip 2 diyabet geliştirme riskinin %20 ila %30 daha düşük olmasıyla da ilişkilendirildi.

Ancak AHA, günlük demleme yönteminizin bu potansiyel sağlık yararlarını büyük ölçüde etkilediği konusunda uyardı. Kalp sağlığıyla ilgili bu bağlantılar kesinlikle kağıt filtreli veya granül (hazır) kahve için geçerli. French press, espresso veya Türk kahvesi gibi filtrelenmemiş seçenekler kafestol adı verilen doğal bir bileşiği muhafaza eder. Kafestol, zamanla damarları tıkayabilen "kötü" kolesterol olan düşük yoğunluklu lipoproteini (LDL) yükseltir.

Öte yandan AHA, yüksek kafeinli enerji içeceklerinin sürekli olarak kardiyovasküler (kalp ve damar) zararla bağlantılı olduğunu belirtti.

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Dr. Miao, "AHA, önemli kardiyovasküler zararlar oluşturabilen enerji içecekleri ile kahve arasında ayrım yapıyor. Yüksek miktarlarda tüketilen enerji içecekleri hayatı tehdit eden kalp ritmi sorunlarını ve hatta kalp durmasını (kardiyak arrest) tetikleyebilir" dedi.

İdeal kafein limiti genetikten büyük ölçüde etkileniyor. CYP1A2 adı verilen bir karaciğer enzimi genindeki kalıtsal varyasyonlar, vücudun uyarıcıları ne kadar hızlı metabolize edeceğini belirler. Bazı insanlar yaklaşık üç ila beş fincan kahveye denk gelen 400 miligram kafeini kolayca vücudundan atabilirken, diğerleri çok daha az kafeinle uyku bozukluğu ve tansiyon fırlamaları yaşayabilir.

Uzmanlar, altta yatan bir kalp sorunu veya kalp hastalığı ya da felç geçirme riski olan herkesin tüketebileceği güvenli kahve veya kafein miktarı hakkında doktorlarıyla konuşmaları gerektiği konusunda uyarmaya devam ediyor.

Miao, "Kafeini sadece potansiyel sağlık yararları için değil, ölçülü bir şekilde tüketin. Herkesin hassasiyeti farklıdır, bu nedenle altta yatan herhangi bir rahatsızlığınız veya endişeniz varsa lütfen doktorunuzla konuşun" dedi.